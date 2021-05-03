Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KOSGEB kredi başvurusu 2021 nasıl yapılır, kimlere veriliyor? Küçük işletmelere KOSGEB’den 75 bin TL’lik faizsiz 3 yıl geri ödemesiz kredi paketi müjdesi!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 17:26

kredi başvurusu 2021 nasıl yapılır, kimlere veriliyor? Küçük işletmelere KOSGEB’den 75 bin TL’lik faizsiz 3 yıl geri ödemesiz kredi paketi müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan faizsiz kredi başvurusu için bugün binlerce kişi işlemlerini yapmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz günlerde salgın nedeniyle vatandaşlara sağlanacak olan bu fırsatın detaylarını duyurmuştu. Varank'ın açıklamasının ardından mikro ve küçük ölçekli işletme sahipleri "KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 3 yıl ertelemeli ve faizsiz , tarihleri ve tüm detaylar…

KOSGEB kredi başvurusu 2021 nasıl yapılır, kimlere veriliyor? Küçük işletmelere KOSGEB’den 75 bin TL’lik faizsiz 3 yıl geri ödemesiz kredi paketi müjdesi!

Mikro ölçekli işletmelere 30, küçük işletmelere ise tam 75 bin TL'lik üst limitli kredinin sağlanacağı duyurulurken başvuruların başlamasıyla beraber kredi başvuru sürecine dair detaylar gündemdeki yerini aldı. "KOSGEB esnafa destek paketi kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" soruları bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntıları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanmıştı. İşte Bakan Varank'ın açıklamaları ile başvurusuna ilişkin tüm detaylar…

KOSGEB kredi başvurusu 2021 nasıl yapılır, kimlere veriliyor? Küçük işletmelere KOSGEB’den 75 bin TL’lik faizsiz 3 yıl geri ödemesiz kredi paketi müjdesi!

KOSGEB KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde itibaren başlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.

KOSGEB başvuru detaylarıyla ilgili bilgiye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7800/pandemiden-etkilenen-isletmelere-5-milyar-tl

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KOSGEB kredi başvurusu 2021 nasıl yapılır, kimlere veriliyor? Küçük işletmelere KOSGEB’den 75 bin TL’lik faizsiz 3 yıl geri ödemesiz kredi paketi müjdesi!

KOSGEB KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programının detaylarını açıkladı. Bakan Varank, "Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" dedi.

KOSGEB kredi başvurusu 2021 nasıl yapılır, kimlere veriliyor? Küçük işletmelere KOSGEB’den 75 bin TL’lik faizsiz 3 yıl geri ödemesiz kredi paketi müjdesi!

ESNAF KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET'TE!

Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden pandeminin, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdiğini bildirdi. Sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye kadar hayatın her alanında yeniliklerin birbiri ardına geldiğini kaydeden Varank, "Bu dönemde Covid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk. Bu süreçten elbette ekonominin belkemiği olarak kabul ettiğimiz KOBİ'lerimiz de etkilendi. Pandeminin KOBİ'ler üzerindeki bu etkisini azaltmak için elimizdeki tüm enstrümanları aktif şekilde kullanmaya başladık. alacaklarını 3 ay süreyle erteledik, projelere de 4 ay ek süre tanıdık. Süreç boyunca yaptığımız anketlerle de KOBİ'lerimizin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmedik" dedi.

KOSGEB kredi başvurusu 2021 nasıl yapılır, kimlere veriliyor? Küçük işletmelere KOSGEB’den 75 bin TL’lik faizsiz 3 yıl geri ödemesiz kredi paketi müjdesi!

'İŞLETMELERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programını duyurduğunu anımsatarak, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Covid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra yani 2024'ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak. Bu programımız ile bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin TL'ye kadar destek vereceğiz. Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin TL'ye kadar ilave destek sağlayacağız. Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı kriterine bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA