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Haberler Yaşam KOSGEB kredi desteği başvurusu E-Devlet ekranı ve şartları! KOSGEB'in esnaf kredisi için başvuru nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 02:56

kredi desteği başvurusu E-Devlet ekranı ve şartları! KOSGEB'in esnaf kredisi için başvuru nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek?

kredi başvurusu için binlerce kişinin e-devlet aracılığı ile işlemleri 3 Mayıs 2021 tarihinden bu yana sürüyor. Esnafa destek paketi kapsamında mikro ölçekli işletmelere 30, küçük işletmelere ise tam 75 bin TL'lik üst limitli sağlanacak olan krediye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar " desteği başvurusu nasıl yapılır, esnafa destek kimlere verilecek?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. İşte esnafa destek paketi kapsamında 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak sağlanacak olan 2021 şartları, tarihleri ve tüm detaylar…

KOSGEB'in esnaf kredisi için başvuru nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek? KOSGEB kredi desteği başvurusu E-Devlet ekranı ve şartları!

e-Devlet aracılığı ile sağlanan kredi başvuru süreci geçtiğimiz gün başladı. Yoğun ilgi gören krediye başvuruda bulunmak isteyen küçük ve mikro ölçekli işletme sahipleri bu kapsamda başvuru şartları ve tarihleri gibi detayları internet aracılığı ile araştırıyor. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuyla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve " desteği başvurusu nasıl yapılır, esnafa destek kimlere verilecek?" sorularına ilişkin yanıtı vermişti. Buna göre; Esnafa KOSGEB kredi desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet giriş ekranı ve tüm detaylar…

KOSGEB'in esnaf kredisi için başvuru nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek? KOSGEB kredi desteği başvurusu E-Devlet ekranı ve şartları!

KOSGEB KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde itibaren başlayacak. Başvurular üzerinden aracılığı ile yapılabilecek.

KOSGEB başvuru detaylarıyla ilgili bilgiye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7800/pandemiden-etkilenen-isletmelere-5-milyar-tl

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KOSGEB'in esnaf kredisi için başvuru nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek? KOSGEB kredi desteği başvurusu E-Devlet ekranı ve şartları!

KOSGEB KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programının detaylarını açıkladı. Bakan Varank, "Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" dedi.

KOSGEB'in esnaf kredisi için başvuru nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek? KOSGEB kredi desteği başvurusu E-Devlet ekranı ve şartları!

ESNAF KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET'TE!

Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden pandeminin, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdiğini bildirdi. Sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye kadar hayatın her alanında yeniliklerin birbiri ardına geldiğini kaydeden Varank, "Bu dönemde Covid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk. Bu süreçten elbette ekonominin belkemiği olarak kabul ettiğimiz KOBİ'lerimiz de etkilendi. Pandeminin KOBİ'ler üzerindeki bu etkisini azaltmak için elimizdeki tüm enstrümanları aktif şekilde kullanmaya başladık. alacaklarını 3 ay süreyle erteledik, projelere de 4 ay ek süre tanıdık. Süreç boyunca yaptığımız anketlerle de KOBİ'lerimizin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmedik" dedi.

KOSGEB'in esnaf kredisi için başvuru nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek? KOSGEB kredi desteği başvurusu E-Devlet ekranı ve şartları!

'İŞLETMELERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programını duyurduğunu anımsatarak, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Covid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız.

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