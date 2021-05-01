3 Yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi müjdesi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelmişti. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi ülkemizde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tam kapanma süreci başlarken bu süreçte işletmecilere 3 seneye kadar ertelemeli kredinin sağlanacağını ifade etti. Bu kapsamda "KOSGEB faizsiz kredi başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KOSGEB 0 faizli kredinin başvuru sürecine dair tüm detaylar…