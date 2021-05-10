KOSGEB'den esnafa kredi desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: 2021 KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Salgın sürecinden ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenen esnaflara KOSGEB tarafından sağlanacak olan faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru süreci e-Devlet aracılığı ile devam ediyor. 3 Mayıs tarihinde başlayan bu kredinin küçük ve mikro ölçekli işletmelere verileceği bilinirken öte yandan "KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor?" soruları da gün içerisinde yanıt arıyor. İşte KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları ve tarihleri gibi tüm detaylar…