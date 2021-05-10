KOSGEB'den esnafa kredi desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: 2021 KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Yapılan açıklamaya göre; Mikro ölçekli işletmelere 30, küçük işletmelere ise tam 75 bin TL'lik üst limitli olmak üzere esnafa destek paketi kapsamında verilecek olan bu krediye e-Devlet KOSGEB kredi başvuru ekranı üzerinden başvurular alınıyor. Geçtiğimiz hafta başlayan süreçte binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş "KOSGEB esnafa destek paketi kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" soruları ile detayları araştırırken 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından da duyurulmuştu. İşte KOSGEB faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru sürecine dair tüm detaylar…