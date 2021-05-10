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Haberler Yaşam KOSGEB'den esnafa kredi desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: 2021 KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 13:19

'den esnafa kredi desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: 2021 KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Salgın sürecinden ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenen esnaflara tarafından sağlanacak olan faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru süreci aracılığı ile devam ediyor. 3 Mayıs tarihinde başlayan bu kredinin küçük ve mikro ölçekli işletmelere verileceği bilinirken öte yandan "KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor?" soruları da gün içerisinde yanıt arıyor. İşte KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları ve tarihleri gibi tüm detaylar…

KOSGEB'den esnafa kredi desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: 2021 KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Yapılan açıklamaya göre; Mikro ölçekli işletmelere 30, küçük işletmelere ise tam 75 bin TL'lik üst limitli olmak üzere esnafa destek paketi kapsamında verilecek olan bu krediye kredi başvuru ekranı üzerinden başvurular alınıyor. Geçtiğimiz hafta başlayan süreçte binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş "KOSGEB esnafa destek paketi kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" soruları ile detayları araştırırken 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından da duyurulmuştu. İşte KOSGEB faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru sürecine dair tüm detaylar…

KOSGEB'den esnafa kredi desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: 2021 KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

KOSGEB KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde itibaren başlayacak. Başvurular üzerinden aracılığı ile yapılabilecek.

KOSGEB başvuru detaylarıyla ilgili bilgiye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7800/pandemiden-etkilenen-isletmelere-5-milyar-tl

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KOSGEB'den esnafa kredi desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: 2021 KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

KOSGEB KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programının detaylarını açıkladı. Bakan Varank, "Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" dedi.

KOSGEB'den esnafa kredi desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: 2021 KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

ESNAF KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET'TE!

Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden pandeminin, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdiğini bildirdi. Sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye kadar hayatın her alanında yeniliklerin birbiri ardına geldiğini kaydeden Varank, "Bu dönemde Covid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk. Bu süreçten elbette ekonominin belkemiği olarak kabul ettiğimiz KOBİ'lerimiz de etkilendi.

KOSGEB'den esnafa kredi desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: 2021 KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Pandeminin KOBİ'ler üzerindeki bu etkisini azaltmak için elimizdeki tüm enstrümanları aktif şekilde kullanmaya başladık. alacaklarını 3 ay süreyle erteledik, projelere de 4 ay ek süre tanıdık. Süreç boyunca yaptığımız anketlerle de KOBİ'lerimizin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmedik" dedi.

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