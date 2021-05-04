KOSGEB'in esnaf kredisi için başvuru nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek? KOSGEB kredi desteği başvurusu E-Devlet ekranı ve şartları!

e-Devlet aracılığı ile sağlanan KOSGEB kredi başvuru süreci geçtiğimiz gün başladı. Yoğun ilgi gören krediye başvuruda bulunmak isteyen küçük ve mikro ölçekli işletme sahipleri bu kapsamda başvuru şartları ve tarihleri gibi detayları internet aracılığı ile araştırıyor. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuyla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve "KOSGEB kredi desteği başvurusu nasıl yapılır, esnafa destek kimlere verilecek?" sorularına ilişkin yanıtı vermişti. Buna göre; Esnafa KOSGEB kredi desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet giriş ekranı ve tüm detaylar…