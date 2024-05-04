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Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:49

KOTON BIST işlem tarihi tıkla sorgula: Koton Mağazacılık halka arz sonuçları belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek?

Koton halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Koton BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.

KOTON BIST işlem tarihi tıkla sorgula: Koton Mağazacılık halka arz sonuçları belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek?

Koton halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere 30,50 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu. Peki, Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.

KOTON BIST işlem tarihi tıkla sorgula: Koton Mağazacılık halka arz sonuçları belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek?

KOTON MAĞAZACILIK HALKA ARZ OLDU!

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket KOTON borsa kodu ile işlem görecek.

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RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 136,600,000

Hisse Fiyatı: 30,50 TL

Bist Kodu: KOTON

Halka Arz Büyüklüğü: 4,1 Milyar TL

KOTON BIST işlem tarihi tıkla sorgula: Koton Mağazacılık halka arz sonuçları belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek?

KOTON HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, KOTON halka arz açıklık oranı %30 olarak belirlendi.

Koton Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KOTON BIST işlem tarihi tıkla sorgula: Koton Mağazacılık halka arz sonuçları belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek?

KOTON KAÇ LOT VERİR?

Olası liste şöyle:

2.1 milyon katılım 55 lot (1677 TL)

2.5 milyon katılım 47 lot (1433 TL)

2.9 milyon katılım 40 lot (1220 TL)

3.3 milyon katılım 35 lot (1067 TL)

3.7 milyon katılım 32 lot (976 TL)

4.1 milyon katılım 29 lot (884 TL)

4.5 milyon katılım 26 lot (793 TL)

4.9 milyon katılım 24 lot (732 TL)

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