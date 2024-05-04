KOTON BIST işlem tarihi tıkla sorgula: Koton Mağazacılık halka arz sonuçları belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek?

Koton halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere 30,50 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu. Peki, Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.