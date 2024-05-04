Haberler
Yaşam
KOTON BIST işlem tarihi tıkla sorgula: Koton Mağazacılık halka arz sonuçları belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
14:49
KOTON BIST işlem tarihi tıkla sorgula: Koton Mağazacılık halka arz sonuçları belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek?
Koton halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Koton BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.