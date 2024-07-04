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Kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi: Tam 85 kedinin…
Giriş Tarihi: 04.07.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
10:44
Kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi: Tam 85 kedinin…
İstanbul'da bir sokaktan gelen kötü koku ekipleri alarma geçirdi. Belirtilen adrese giden Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri gördükleri manzara karşısında şoka girdi. İstiflenmiş tam 85 kedi, veterinerler tarafından tedavi altına alınırken sözde hayvan sever kadına rekor ceza kesildi!