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Kötü kokular gelen evden 13 ton çöp çıkarıldı

'de bir evden gelen kötü kokular mahalleliyi canından bezdirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle endişe duyan mahalleli, en sonunda valiliğe şikayette bulundu. Valilik, durumu Düzce Belediyesi'ne iletince temizlik ekipleri, kokunun geldiği eve temizliğe gitti. Ekiplerin karşılaştıkları manzara dehşet vericiydi. Kolları sıvayıp hummalı bir temizlik yapan ekipler, evden tam 13 ton çöp çıkardı. Evin bahçesinde adeta çöpten bir tepe oluştu.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 17:12
Kötü kokular gelen evden 13 ton çöp çıkarıldı

Koronavirüs salgının yaşandığı şu günlerde 'de bir evden gelen kötü kokular mahalleliyi tedirgin etti. Şikayet edilen evde belediye ekipleri tarafından temizlik yapıldı ve evden tam 13 ton çöp çıkarıldı.

Kötü kokular gelen evden 13 ton çöp çıkarıldı

'nin Ağa Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bir evin içinden ve çevresinden kötü kokular yayılması üzerine valiliğe şikayette bulundu. Şikayetin ardından Düzce Belediyesi, evin sahibi ile irtibata geçerek çöp evin temizlenmesi hususunda karar aldı. Bunun üzerine Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eve yönlendirildi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen çalışmada, ekipler tarafından halk sağlığını tehlikeye atan ve vatandaşlara rahatsızlık veren evde yoğun bir temizlik çalışması yaptı.

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Kötü kokular gelen evden 13 ton çöp çıkarıldı

Ekipler evin içindeki ve dışındaki çöpleri boşalttı. Yaklaşık 13 ton çöp çıkan evde korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemi de gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, korona virüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldıklarını ancak mahallede bir evin çöp ev olması ve mikrop yayması korkusu ile valiliğe şikayette bulunduklarını söylediler. Evin temizlenmesiyle rahat bir nefes aldıklarını belirten mahalle sakinleri, "Mahallemizde çöp ev olduğunu biliyorduk. Son çıkan ve dünyayı etkisi altına alan maalesef ki ülkemizde de görülen korona virüs nedeniyle evin temizlenmesi şart olmuştu. Mahalleli olarak gerekli şikayet üzerine belediye ekiplerince temizlik yapıldı" dediler.

Kötü kokular gelen evden 13 ton çöp çıkarıldı
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Kötü kokular gelen evden 13 ton çöp çıkarıldı
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