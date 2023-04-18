Haberler
Yaşam
'Köy hayatını çok seviyorum' yalanına kandı: Evlenmek isteyince 520 bin TL dolandırıldı!
Giriş Tarihi: 18.04.2023 11:31
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
12:12
'Köy hayatını çok seviyorum' yalanına kandı: Evlenmek isteyince 520 bin TL dolandırıldı!
Duyanları hayrete düşüren olay Kıbrıs'ta yaşandı. 3 çocuk babası Bilal Nergis (60), köy hayatını sevdiği gerekçesiyle eşiyle birlikte Adana'ya dönmek istedi. Eşi gelmediği için kavga eden Nergis, sosyal medyadan bir kadınla tanıştı. 'Sırtımda odun taşır, soba yakarım' yalanına inanan Bilal Nergis, evlenme vaadiyle tam 520 bin TL dolandırıldı. İşte haberin ayrıntıları...