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'Köy hayatını seviyorum, sırtımda odun taşırım' yalanıyla yaşlı adamı tam 520 bin TL dolandırdı!
Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:22
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
10:25
'Köy hayatını seviyorum, sırtımda odun taşırım' yalanıyla yaşlı adamı tam 520 bin TL dolandırdı!
Duyanları hayrete düşüren olay Kıbrıs'ta yaşandı. 3 çocuk babası Bilal Nergis (60), köy hayatını sevdiği gerekçesiyle eşiyle birlikte Adana'ya dönmek istedi. Eşi gelmediği için kavga eden Nergis, sosyal medyadan bir kadınla tanıştı. 'Sırtımda odun taşır, soba yakarım' yalanına inanan Bilal Nergis, evlenme vaadiyle tam 520 bin TL dolandırıldı. İşte haberin detayları...