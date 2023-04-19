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Haberler Yaşam 'Köy hayatını seviyorum, sırtımda odun taşırım' yalanıyla yaşlı adamı tam 520 bin TL dolandırdı!
Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 10:25

'Köy hayatını seviyorum, sırtımda odun taşırım' yalanıyla yaşlı adamı tam 520 bin TL dolandırdı!

Duyanları hayrete düşüren olay Kıbrıs'ta yaşandı. 3 çocuk babası Bilal Nergis (60), köy hayatını sevdiği gerekçesiyle eşiyle birlikte Adana'ya dönmek istedi. Eşi gelmediği için kavga eden Nergis, sosyal medyadan bir kadınla tanıştı. 'Sırtımda odun taşır, soba yakarım' yalanına inanan Bilal Nergis, evlenme vaadiyle tam 520 bin TL dolandırıldı. İşte haberin detayları...

Ziya RAMOĞLU
’Köy hayatını seviyorum, sırtımda odun taşırım’ yalanıyla yaşlı adamı tam 520 bin TL dolandırdı!

Kıbrıs'ta yaşayan 3 çocuk babası Bilal Nergis (60), köy hayatını sevdiği için Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi'ndeki köy evine dönmek istedi. Ancak eşi Fatma'nın (55) gelmek istememesi nedeniyle tartışan yaşlı adam tek başına köy evine geldi.

’Köy hayatını seviyorum, sırtımda odun taşırım’ yalanıyla yaşlı adamı tam 520 bin TL dolandırdı!

Nergis, 1 ay önce sosyal medyada gezerken Türkmenistan'da yaşadığını beyan edip yardıma muhtaç olduğu öne sürülen kendisini de Miray El (40) olarak tanıtan bir kadınla tanıştı.

"Köy hayatını çok seviyorum" dediği için evlenmeye kalktı, 520 bin TL dolandırıldı | Video

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’Köy hayatını seviyorum, sırtımda odun taşırım’ yalanıyla yaşlı adamı tam 520 bin TL dolandırdı!

'KÖY HAYATINI SEVİYORUM' DEYİNCE EVLENMEYE KALKTI

Bir süre kadınla konuşan Nergis kadının, 'Kaldığım baraka hep su alıyor. Beni buradan kurtar. Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım. Seninle evlenirim' sözlerine kanıp evlenmeye kalktı. Bilal Nergis, ardından Türkmenistan'da olduğu öne sürülen kadına Türkiye'ye gelmesi için 1 ay içerisinde farklı dönemlerde 24 seferde toplam 520 bin lira para gönderdi.

’Köy hayatını seviyorum, sırtımda odun taşırım’ yalanıyla yaşlı adamı tam 520 bin TL dolandırdı!

15'ER DÖNÜMLÜK TARLA SATTI, BANKA VE TEFECİDEN PARA ALDI

Kadının her istediği parayı verilen farklı IBAN adreslerine gönderen adam, bu süreçte Kıbrıs'ta çalışıp biriktirdiği bütün parasını, Feke ilçesindeki 15 dönümlük 2 tarlasını sattı oda yetmeyince bankadan kredi çekip tefeciden para aldı.1 hafta önce polis bir arkadaşına durumdan bahseden Nergis, o sayede dolandırıldığını anladı ve Feke Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.

’Köy hayatını seviyorum, sırtımda odun taşırım’ yalanıyla yaşlı adamı tam 520 bin TL dolandırdı!

PARALARI, TÜRKİYE'DE ÇEKECEKLERİNİ SANDIĞI İÇİN GÖNDERMİŞ

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Bilal Nergis, gönderdiği paraları kadının 'Türkiye'ye gelince hepsini geri çekeceğiz. Şuanda hepsi hesaplarda duruyor' dediği için gönderdiğini söyledi. Nergis, "Bu kadını sosyal medyada görünce ben çekinerek aradım.

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