’Köy hayatını seviyorum, sırtımda odun taşırım’ yalanıyla yaşlı adamı tam 520 bin TL dolandırdı!

'KÖY HAYATINI SEVİYORUM' DEYİNCE EVLENMEYE KALKTI

Bir süre kadınla konuşan Nergis kadının, 'Kaldığım baraka hep su alıyor. Beni buradan kurtar. Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım. Seninle evlenirim' sözlerine kanıp evlenmeye kalktı. Bilal Nergis, ardından Türkmenistan'da olduğu öne sürülen kadına Türkiye'ye gelmesi için 1 ay içerisinde farklı dönemlerde 24 seferde toplam 520 bin lira para gönderdi.