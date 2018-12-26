Köye gitmek için beton mikseri çaldılar!

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mikseri yol kenarında terk edilmiş halde buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Özgür Y. ile Türker K.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Suç kaydı bulunmayan iki arkadaştan Özgür Y., "Yağmurda çok ıslandık, mikseri eve gitmek için aldık. Çok sarhoştuk, yaptığımızın suç olduğunu fark edip, aracı bıraktık" dedi.
Özgür Y. ile Türker K., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.