Köye gitmek için beton mikseri çaldılar!

Bir süre otostop çeken iki arkadaşı, hiçbir sürücü aracına almadı. Bunun üzerine Özgür Y. ile Türker K. bir akaryakıt istasyonuna girip, burada yakıt alan kişilere kendilerini evlerine yakın bir yere götürmesini istedi. Ancak buradaki sürücüler de bu isteği kabul etmedi.