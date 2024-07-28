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Köye oyun parkı isteyen çocuklara müjde! Bakan Kurum talimat verdi
Giriş Tarihi: 28.07.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
17:00
Köye oyun parkı isteyen çocuklara müjde! Bakan Kurum talimat verdi
Amasya'nın Yeşilöz köyünde bir grup çocuk, oyun parkı yapılması amacıyla ailelerinden habersiz bir şekilde yürüyüş gerçekleştirdi. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Amasya İl Özel İdaresi'ne köye park yapılması için ödenek gönderilmesi talimatı verdi.