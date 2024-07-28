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Haberler Yaşam Köye oyun parkı isteyen çocuklara müjde! Bakan Kurum talimat verdi
Giriş Tarihi: 28.07.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:00

Köye oyun parkı isteyen çocuklara müjde! Bakan Kurum talimat verdi

Amasya'nın Yeşilöz köyünde bir grup çocuk, oyun parkı yapılması amacıyla ailelerinden habersiz bir şekilde yürüyüş gerçekleştirdi. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Amasya İl Özel İdaresi'ne köye park yapılması için ödenek gönderilmesi talimatı verdi.

İHA
Köye oyun parkı isteyen çocuklara müjde! Bakan Kurum talimat verdi

Ailelerinden habersiz bir şekilde hazırladıkları pankartları açıp "Park isteriz" şeklinde slogan atarak yürüyüş yapan çocukların sevimli talepleri önce paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüler basına yansıyınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Köye oyun parkı isteyen çocuklara müjde! Bakan Kurum talimat verdi

BAKAN KURUM TALİMAT VERDİ: OYUN PARKI YAPILACAK

Bakan Murat Kurum, park yapılması için Amasya İl Özel İdaresi'ne ödenek gönderilmesi talimatı verdi. Kurum'un talimatı, Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından köydeki çocuklara ve ailelerine iletildi. Alınan haber sevinçle karşılandı.

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Köye oyun parkı isteyen çocuklara müjde! Bakan Kurum talimat verdi

"SIKILDIĞIMIZ İÇİN PARK YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Her yaz tatil döneminde İstanbul'dan memleketleri Amasya'nın Yeşilöz köyüne geldiklerini anlatan Rüya Evis (10), "Köyde hep beraber oynuyoruz. İnternette de oyun oynuyoruz. Ama sıkıldığımız için park yapılmasını istiyoruz. Bunun için de yürüyüş yapıp sesimizin duyulmasını sağladık" dedi.

Köye oyun parkı isteyen çocuklara müjde! Bakan Kurum talimat verdi

"HİÇ KİMSENİN HABERİ YOKTU"

Yürüyüşten habersiz olduklarını anlatan babaanne Nevin Evis de, "Hiç kimsenin haberi yoktu. 'Park isteriz' sesini duyduk. Torunlarım olduğunu görünce bizde şok olduk" diye konuştu.

Köye oyun parkı isteyen çocuklara müjde! Bakan Kurum talimat verdi

Yaz dönemi İstanbul'dan geldikleri köylerinde park alanı bulunmadığı için çocukların evin bahçesinden dışarı çıkamadığına değinen 3 torun sahibi Evis, "Köyümüze çocuk parkı yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Sayelerinde çocuklarımız mutlu olacak" şeklinde konuştu.

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