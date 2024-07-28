Köye oyun parkı isteyen çocuklara müjde! Bakan Kurum talimat verdi

"SIKILDIĞIMIZ İÇİN PARK YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Her yaz tatil döneminde İstanbul'dan memleketleri Amasya'nın Yeşilöz köyüne geldiklerini anlatan Rüya Evis (10), "Köyde hep beraber oynuyoruz. İnternette de oyun oynuyoruz. Ama sıkıldığımız için park yapılmasını istiyoruz. Bunun için de yürüyüş yapıp sesimizin duyulmasını sağladık" dedi.