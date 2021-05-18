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Haberler Yaşam Köylüleri isyan ettiren görüntü! Dinamit patlatıp duvarlardan söktüler...
Giriş Tarihi: 18.05.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 10:46

Köylüleri isyan ettiren görüntü! Dinamit patlatıp duvarlardan söktüler...

Altın ya da tarihi eser bulmak için kaçak kazılar yapan defineciler, binlerce yıllık mağarayı talan etti. 'ın Ereğli ilçesindeki Göveliç Mağarası'na dadanan definecilerin dinamit patlatarak kazı yaptığı, mağaradaki duvar resimlerini söktüğü görüldü. Bölgedeki vatandaşlar definecilere tepki göstererek bu durumdan bıktıklarını dile getiriyor.

Köylüleri isyan ettiren görüntü! Dinamit patlatıp duvarlardan söktüler...

Ereğli ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt köyü yakınlarında ormanlık alanda bulunan kaya mağaralar, bugüne kadar defineciler tarafından talan edildi. Birçok mağarada kazı izlerine rastlanırken köy halkı da sık sık bölgeye gelen definecilerden bıktığını söyledi.

Köylüleri isyan ettiren görüntü! Dinamit patlatıp duvarlardan söktüler...

TAHRİP EDİLEN RESİMLER ÖNEMLİ İPUÇLARI VERİYOR

Binlerce yıllık olduğu tahmin edilen Göveliç Mağarası'ndaki duvar resimleri de definecilerin hedefi oldu. Çamur üzerine işlenmiş resimlerin çoğunun söküldüğü görüldü.

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Köylüleri isyan ettiren görüntü! Dinamit patlatıp duvarlardan söktüler...

Çok az kısmının duvarda kaldığı resimlerin, bölgedeki antik yaşam hakkında bilgiler verdiği düşünülüyor. Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerinin önceki yıllarda yaptığı incelemede mağaradaki resmin tahrip edilmesinden dolayı tarih tespiti yapılamadığı öğrenildi.

Köylüleri isyan ettiren görüntü! Dinamit patlatıp duvarlardan söktüler...

"BU BÖLGE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER"

Mağara turizmi üzerine araştırmalar yapan Engin Zaman, bölgenin doğal güzelliğiyle ön plana çıktığını söyledi. Doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekleyen bölgenin defineciler tarafından yıllardır talan edildiğini ifade eden Zaman, "Burası volkanik alanın üzerinde şelale mevcut.

Köylüleri isyan ettiren görüntü! Dinamit patlatıp duvarlardan söktüler...

Özellikle volkanik sütunların üzerinde şelale, ben başka bir yerde bu şekilde yer görmedim. Doğaseverler için çok keyifli. Manzara açısından çok güzel. Hemen denizi görebiliyorsunuz burada.

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