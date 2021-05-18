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Giriş Tarihi: 18.05.2021 10:44Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 10:46
Köylüleri isyan ettiren görüntü! Dinamit patlatıp duvarlardan söktüler...
Altın ya da tarihi eser bulmak için kaçak kazılar yapan defineciler, binlerce yıllık mağarayı talan etti. Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Göveliç Mağarası'na dadanan definecilerin dinamit patlatarak kazı yaptığı, mağaradaki duvar resimlerini söktüğü görüldü. Bölgedeki vatandaşlar definecilere tepki göstererek bu durumdan bıktıklarını dile getiriyor.