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Giriş Tarihi: 06.10.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 12:19

Koyunların içindeki kurdu 10 saniyede fark ederseniz bir dahisiniz! Bu optik illüzyon testini yalnızca 32 kişi geçebildi

Koyunların arasındaki kurdu bulmak için yalnızca 10 saniyeniz var. Binlerce kişinin katılım gösterdiği bu optik illüzyon testini yalnızca 32 kişi başarıyla geçebildi. Testte sizlerden koyunların içinde yer alan kurt görselinin 10 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Peki, siz koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi?

Koyunların içindeki kurdu 10 saniyede fark ederseniz bir dahisiniz! Bu optik illüzyon testini yalnızca 32 kişi geçebildi

Bu optik illüzyon testi insan zekasının sınırlarını zorluyor. On binlerce kişiye yapılan bu deneyde yalnızca 32 kişi başarılı olabildi. Koyunların arasındaki kurt görselini bulmak için yalnızca 10 saniyeniz var. Eğer ki bunu gerçekleştirirseniz bir dâhisiniz…

Koyunların içindeki kurdu 10 saniyede fark ederseniz bir dahisiniz! Bu optik illüzyon testini yalnızca 32 kişi geçebildi

Bu zeka testinde, penguenlerle dolu bir görsel görüyorsunuz.

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Koyunların içindeki kurdu 10 saniyede fark ederseniz bir dahisiniz! Bu optik illüzyon testini yalnızca 32 kişi geçebildi

Bir zamanlayıcı ayarlayın ve farklı pengueni bulma sürenizi kaydedin.

Koyunların içindeki kurdu 10 saniyede fark ederseniz bir dahisiniz! Bu optik illüzyon testini yalnızca 32 kişi geçebildi

Tüm penguenlere 15 saniye boyunca odaklanarak bakın.

Koyunların içindeki kurdu 10 saniyede fark ederseniz bir dahisiniz! Bu optik illüzyon testini yalnızca 32 kişi geçebildi

Bir penguen diğerlerinden farklı.

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