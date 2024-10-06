Giriş Tarihi: 06.10.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
12:19
Koyunların içindeki kurdu 10 saniyede fark ederseniz bir dahisiniz! Bu optik illüzyon testini yalnızca 32 kişi geçebildi
Koyunların arasındaki kurdu bulmak için yalnızca 10 saniyeniz var. Binlerce kişinin katılım gösterdiği bu optik illüzyon testini yalnızca 32 kişi başarıyla geçebildi. Testte sizlerden koyunların içinde yer alan kurt görselinin 10 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Peki, siz koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi?