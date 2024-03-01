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Haberler Yaşam Koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi? Binlerce kişiden yalnızca 32’si ilk bakışta görebiliyor…
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:34

Koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi? Binlerce kişiden yalnızca 32’si ilk bakışta görebiliyor…

Optik illüzyon testi, zeka sınırlarını zorluyor. Binlerce kişiye yapılan bu testte başarılı olabilen sadece 32 kişi oldu. Teste başarılı olunması için koyunların arasında bulunan kurt görselinin 10 saniyede bulunması gerekiyor. Peki siz koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi?

Koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi? Binlerce kişiden yalnızca 32’si ilk bakışta görebiliyor…

Bu optik illüzyon testi çözmeye çalışanların akıl sınırlarını zorluyor. Testte, koyunların içinde yer alan kurt görselinin 10 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Bu testi yapan 1511 kişiden sadece 32 tanesi 10 saniyede kurdu fark etti.

Koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi? Binlerce kişiden yalnızca 32’si ilk bakışta görebiliyor…

Bu zeka testinde, penguenlerle dolu bir görsel görüyorsunuz.

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Koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi? Binlerce kişiden yalnızca 32’si ilk bakışta görebiliyor…

Bir zamanlayıcı ayarlayın ve farklı pengueni bulma sürenizi kaydedin.

Koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi? Binlerce kişiden yalnızca 32’si ilk bakışta görebiliyor…

Tüm penguenlere 15 saniye boyunca odaklanarak bakın.

Koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi? Binlerce kişiden yalnızca 32’si ilk bakışta görebiliyor…

Bir penguen diğerlerinden farklı.

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