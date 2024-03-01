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Koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi? Binlerce kişiden yalnızca 32’si ilk bakışta görebiliyor…
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:34
Koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi? Binlerce kişiden yalnızca 32’si ilk bakışta görebiliyor…
Optik illüzyon testi, zeka sınırlarını zorluyor. Binlerce kişiye yapılan bu testte başarılı olabilen sadece 32 kişi oldu. Teste başarılı olunması için koyunların arasında bulunan kurt görselinin 10 saniyede bulunması gerekiyor. Peki siz koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi?