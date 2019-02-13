Koyunlarını çalmaya gelenlerden 1'ini öldürdü, 2'sini yaraladı

HIRSIZLIK ARTINCA MAHALLELİ NÖBET TUTMAYA BAŞLAMIŞTI

Akpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kayahan, ''Son aylarda mahallemizde küçükbaş hayvan hırsızlığı artmıştı. Artık mahalle sakini de nöbet tutmaya başlamıştı. Hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan jandarma, şüphelilerin bugün kullandığı otomobilin, daha önce mahalleye giriş, çıkış yaptığını belirlemişti. Şüphelileri ve aracın bulunması için çalışmasını sürdürüyordu. Abdullah daha önce 12 koyunu çalındığı için nöbet tutuyormuş. Şüphelilerin arabayla geldiğini görünce dışarı çıkmış. Bunu fark eden 3 kişi kaçmaya başlamış. Ancak 3 kişinin elinde bir şey varmış, silah olduğunu düşünüp ateş açmış'' dedi.