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Haberler Yaşam Koza Polyester halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? KOPOL Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 12:01

Koza Polyester halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? KOPOL Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Koza Polyester halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "Koza Polyester halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, halka arz Garanti BBVA Yatırım'ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek. Peki, Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, KOPOL Koza Polyester halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...

Koza Polyester halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? KOPOL Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri, 3 gün sürecek. KOPOL Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kollarını sıvadı. Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ise 9,80 TL olarak belirlendi. Peki, Koza Polyester halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, Koza Polyester hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…

Koza Polyester halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? KOPOL Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

KOZA POLYESTER TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: KOZA POLYESTER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Avrupa'nın en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi talep toplama tarihleri belli oldu.

Koza Polyester paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 5-6-7 Nisan 2023 olarak belirlendi.

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Koza Polyester halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? KOPOL Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

KOZA POLYESTER HİSSE KODU NEDİR?

Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Koza Polyester halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? KOPOL Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

KOZA POLYESTER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Koza Polyester hisse fiyatı 24,50 lira.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Koza Polyester halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? KOPOL Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

KOZA POLYESTER KAÇ LOT VERİYOR?

Koza Polyester 44.390.00 milyon lot verecek. Ortak satış yolu ile pay edilecek lotlar yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılara sunulacak.

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