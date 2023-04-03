Haberler Yaşam Koza Polyester halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? KOPOL Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Giriş Tarihi: 03.04.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 12:01

Koza Polyester halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? KOPOL Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Koza Polyester halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "Koza Polyester halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, halka arz Garanti BBVA Yatırım'ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek. Peki, Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, KOPOL Koza Polyester halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...