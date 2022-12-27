KPSS 2022/13 tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuru işlemleri 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruda bulunan adaylar, KPSS 2022/13 tercih sonuçları açıklanma tarihi için geri sayıma geçti. Konu ile ilgili ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip edilirken "KPSS-2022/13 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS ile 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.