Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS 2022/13 tercih kılavuzuna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 personel alımı tercih işlemleri 20 Aralık'ta sona erdi. Şimdi tüm gözler KPSS 2022/13 tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu noktada ''Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, KPSS-2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ile KPSS 2022/13 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilenler.