Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. KPSS 2022/5 10 bin personel alımı tercihleri 15-22 Mart 2022 tarihlerinde alındı. 2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sonuçlarıyla yapılan tercihlerin arından sıra sonuçlarda. Adaylar "KPSS 2022 5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2022-5 tercih sonuçları belirleyici olacak. ÖSYM tarafından duyurulacak Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…