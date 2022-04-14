gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri "T.C." (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi "KKTC", "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar", "Yabancı Uyruklular" ve/veya "Mavi Kartlı" olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.

3. Taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri KGM Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlükleri ve bağlı işyerlerini Karayolları Genel Müdürlüğünün kurumsal internet (http://www.kgm.gov.tr) sitesinden inceleyebilirler.

4. Adayların, tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların, yerleştirilmiş olsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.