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Haberler Yaşam KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 14.04.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 18:18

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yapılacak personel alımına ilişkin başvuruların 17-21 Nisan 2022 tarihleri aralığında alınacağını duyurulurken öte yandan sürecin ÖSYM işbirliği ile tamamlanacağı bildirildi. Bu noktada "KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile başvurularını gerçekleştirecek. Peki, KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte detaylar...

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru süreci başlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla beraber sürece ilişkin detaylar da belli oldu. 17-21 Nisan 2022 tarihlerinde adaylar ÖSYM AİS üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Öte yandan "KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar...

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

KPSS 2022/7 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

ŞARTLARI NELERDİR?

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istinalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2. Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri "T.C." (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi "KKTC", "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar", "Yabancı Uyruklular" ve/veya "Mavi Kartlı" olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.

3. Taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri KGM Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlükleri ve bağlı işyerlerini Karayolları Genel Müdürlüğünün kurumsal internet (http://www.kgm.gov.tr) sitesinden inceleyebilirler.

4. Adayların, tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların, yerleştirilmiş olsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

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