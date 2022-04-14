KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yapılacak personel alımına ilişkin başvuruların 17-21 Nisan 2022 tarihleri aralığında alınacağını duyurulurken öte yandan sürecin ÖSYM işbirliği ile tamamlanacağı bildirildi. Bu noktada "KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile başvurularını gerçekleştirecek. Peki, KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte detaylar...