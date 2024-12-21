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Haberler Yaşam KPSS 2024/2 Merkezi Atama Puanları ve Nitelik Kodları: KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 Puanla nereye atanılır?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:12

KPSS 2024/2 Merkezi Atama Puanları ve Nitelik Kodları: KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 Puanla nereye atanılır?

KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme için başvuru işlemleri başladı. KPSS puan aralıklarına göre atanma ihtimalleri, tercih yapmayı planlayan adaylar için kritik bir öneme sahip. 50, 55, 60, 61, 63, 65, 70, 75 ve 80 gibi farklı puan seviyeleriyle hangi kadrolara yerleşilebileceği ve bu süreçte hangi nitelik kodlarının dikkate alınması gerektiği adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 Puanla nereye atanılır? KPSS 2024/2 Merkezi Atama en düşük ve en yüksek memurluk puanı kaç? İşte, detaylar...

KPSS 2024/2 Merkezi Atama Puanları ve Nitelik Kodları: KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 Puanla nereye atanılır?

KPSS 2024/2 merkezi atamalarıyla ilgili puan aralıkları ve nitelik kodları, tercih dönemi devam edrken araştırılmaya devam ediliyor. Özellikle 50'den 80'e kadar değişen puan seviyeleriyle hangi kadroların tercih edilebileceği ve nitelik kodlarının bu süreçte nasıl bir rol oynadığına dair merak edilen tüm detaylar KPSS-2024/2 tercih kılavuzunda yayımlandı. Peki, KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 Puanla nereye atanılır?

KPSS 2024/2 Merkezi Atama Puanları ve Nitelik Kodları: KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 Puanla nereye atanılır?

KPSS MERKEZİ ATAMA İŞLEMLERİ BAŞLADI!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu.

Adaylar tercihlerini 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 26 Aralık 2024 günü, saat 23.59'da sona erecektir.

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KPSS 2024/2 Merkezi Atama Puanları ve Nitelik Kodları: KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 Puanla nereye atanılır?

KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 PUANLA NEREYE, HANGİ KURUMA ATANIR?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde alınan tercih listeleri ve bunun ardından tamamlanan yerleştirme işlemleri sonrası KPSS merkezi atama puan tablosu ve listesi yayınlanmıştı. Buna bağlı olarak KPSS merkezi atama puanları ile kadroları şehirlere göre farklılık gösterebiliyor.

KPSS 2024/2 Merkezi Atama Puanları ve Nitelik Kodları: KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 Puanla nereye atanılır?

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA PUANLARI VE NİTELİK KODLARI:

KPSS 2024/2 Tercih kılavuzu ve atama puanlar ÖSYM resmi sitesinde görüntülenecek.

KPSS ATAMA VE PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2024/2 Merkezi Atama Puanları ve Nitelik Kodları: KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 Puanla nereye atanılır?

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

1.2 KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar
için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 14 Temmuz 2024, 1 Eylül 2024 ve 15 Eylül 2024 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2024-KPSS Lisans, 2024- KPSS Ön Lisans ve 2024 KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans
mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

1.5 İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

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