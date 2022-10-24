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Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 15:08

KPSS ADAYLARININ GÖZÜ TERCİH KILAVUZUNDA! ÖSYM 2022 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleşen Lisans sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KPSS tercih kılavuzu ile tercihlerin yapılacağı tarih için bekleyiş başladı. Kılavızla birlikte kontenjanlar da adaylara duyurulmuş olacak. Bu noktada ise "2022 KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kısa süre içerisinde lisans adayları için tercih döneminin başlaması bekleniyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte son durum ve gelişmeler.