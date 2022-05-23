KPSS başvuru kılavuzu ile başvurulara ilişkin detaylar için gözler ÖSYM'den gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. Ortaöğretim, lisans ve ön lisans oturumlarına katılacak olan vatandaşlar bu noktada ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada "2022 KPSS başvuruları ne zaman saat kaçta başlıyor, başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. Ağustos ayında düzenlenecek olan sınava katılım sağlayacak olan adayların 6 Haziran'a kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Buna göre; 2022 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor, başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar...