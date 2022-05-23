KPSS başvuru kılavuzu, ücreti, tarihleri gibi tüm detaylar, bugün akşam saatlerinden itibaren memur olma hayali kuran ve bu sene gerçekleşecek olan sınava katılım sağlamak isteyen binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Her yıl belirlenen tarihlerde düzenlenen Kamu personeli seçme sınavı oturumlarının Ağustos ayında düzenleneceği biliniyor. Buna göre; ÖSYM 2022 KPSS başvuruları ne zaman saat kaçta başlıyor, başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? Gibi sorular gece 00.00'dan itibaren yanıt aramaya başladı. İşte KPSS başvuru kılavuzu ile sınav ücreti ve tarihi gibi tüm detaylar…

SON DAKİKA | KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Toplamda üç oturumda tamamlanacak olan sınavlar ortaöğretim, lisans ve ön lisans olacak şekilde yapılacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösterecek olan adaylar belirlenen tarihe kadar ÖSYM ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.