KPSS Lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi sınavlarına katılacak olan adaylar KPSS başvurusu ile ilgili detaylara ulaşmaya çalışıyor. ÖSYM'den başvuru kılavuzu gelirken gözler KPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar ve hangi bankaya ne kadar yatırılacak sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM takvimi 2022 ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Son olarak Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2022 KPSS- Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları başladı. Peki KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte ÖSYM AİS 2022 KPSS başvuru ekranı