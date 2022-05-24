Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım sürerken KPSS başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinden başladı. 24 Mayıs'ta başlayan başvuru sürecinin 6 Haziran'da sona ereceği bilinirken öte yandan adayların belirlenen miktardaki sınav ücretini ilgili kurumlar üzerinden yatırması gerekiyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişi KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvurularını tamamlamak için ÖSYM ekranına yoğunluk kazandırdı. Söz konusu sınavlar farklı tarihlerde gerçekleşecek. Peki KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte 2022 KPSS başvuru ÖSYM AİS ekranı ve sürece dair bilgiler…