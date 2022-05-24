Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS başvuru ÖSYM AİS ekranı ve kılavuzu yayınlandı! 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:23

KPSS başvuru ÖSYM AİS ekranı ve kılavuzu yayınlandı! 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım sürerken KPSS başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinden başladı. 24 Mayıs'ta başlayan başvuru sürecinin 6 Haziran'da sona ereceği bilinirken öte yandan adayların belirlenen miktardaki sınav ücretini ilgili kurumlar üzerinden yatırması gerekiyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişi KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvurularını tamamlamak için ÖSYM ekranına yoğunluk kazandırdı. Söz konusu sınavlar farklı tarihlerde gerçekleşecek. Peki KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte 2022 KPSS başvuru ÖSYM AİS ekranı ve sürece dair bilgiler…

KPSS başvuru ÖSYM AİS ekranı ve kılavuzu yayınlandı! 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

KPSS Lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi sınavlarına katılacak olan adaylar KPSS başvurusu ile ilgili detaylara ulaşmaya çalışıyor. ÖSYM'den başvuru kılavuzu gelirken gözler KPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar ve hangi bankaya ne kadar yatırılacak sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM takvimi 2022 ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Son olarak Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2022 KPSS- Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları başladı. Peki KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte ÖSYM AİS 2022 KPSS başvuru ekranı

KPSS başvuru ÖSYM AİS ekranı ve kılavuzu yayınlandı! 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!

KPSS başvuruları 24 Mayıs'ta başladı ve 6 Haziran'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden KPSS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak ve sınav ücretini belirtilen bankalara yatırmak zorunda. KPSS başvuru işlemini tamamlamayan adaylar, sınava katılım gösteremeyecek. KPSS başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS başvuru ÖSYM AİS ekranı ve kılavuzu yayınlandı! 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE ÖDENECEK?

KPSS 2022 başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile netlik kazandı. 2022 KPSS lisans ücretleri şöyle:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2022

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ÖSYM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS başvuru ÖSYM AİS ekranı ve kılavuzu yayınlandı! 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS başvuru ÖSYM AİS ekranı ve kılavuzu yayınlandı! 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA