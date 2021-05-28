KPSS başvuruları başladı! KPSS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM ile 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Bu yılın KPSS başvuruları başladı. Söz konusu sınava katılacak olan adaylar 28 Mayıs ile 14 Haziran tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Sürecin sona ermesinin ardından ise kılavuzda belirtilen tarihlerdeki sınavın ücretinin yine belirtilen bankalara yatırılması gerekiyor. Hal böyle olunca; "2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankalara yatırılacak? ÖSYM ile KPSS başvurusu nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtları da sınava katılım gösterecek adayların gündeminde yer alıyor. Öte yandan ÖSYM'den KPSS başvuruları hakkında da açıklama geldi.