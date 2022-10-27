KPSS branş bazında sıralamalar gündemdeki yerini koruyor. 2022 KPSS Lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS branş sıralaması için ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumunu değerlendirmek isteyen adaylar, "2022 KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. Peki, KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı ve tüm detaylar.