KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI:Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) KPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KPSS DHBT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

DHBT KPSS başvuru ücreti 350 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.