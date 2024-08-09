Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
10:17
KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI:Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) KPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
KPSS DHBT 2024 başvuruları başladı. ÖSYM duyurdu. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne girmek isteyen adaylar ÖSYM başvuru ekranını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların girecekleri sınavın tarihi belli oldu. Peki KPSS DHBT ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? İşte detaylar…