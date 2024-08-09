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Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:17

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI:Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) KPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KPSS DHBT 2024 başvuruları başladı. ÖSYM duyurdu. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne girmek isteyen adaylar ÖSYM başvuru ekranını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların girecekleri sınavın tarihi belli oldu. Peki KPSS DHBT ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? İşte detaylar…

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI:Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT KPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KPSS DHBT başvuru ekranı ÖSYM AİS ekranında açıldı. Sınava başvurularını gerçekleştirecek adaylar sınav başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Başvurular 6 gün boyunca devam edecek. KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI:Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT KPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KPSS DHBT BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri netleşti.

Takvime göre, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru işlemleri 9 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos'ta sona erecek.

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KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI:Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT KPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI:Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT KPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KPSS DHBT SINAVINA NASIL VE NEREDEN BAŞVURULUR?
KPSS DHBT sınavı için başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan 'osym.gov.tr' üzerinden yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI:Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT KPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KPSS DHBT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

DHBT KPSS başvuru ücreti 350 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

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