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Giriş Tarihi: 14.07.2024 21:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 21:31

KPSS İnci Küpeli Kız sorusu cevabı! Kimin eseri, hikayesi nedir? İşte KPSS GY-GK sorusu İnci Küpeli Kız tablosu detayları

KPSS İnci Küpeli Kız sorusu, GY-GK sınav oturumunun tamamlanmasının ardından sosyal medyada konuşulmaya başladı. 2024 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavındaki sorular adaylar tarafından inceleniyor. KPSS sınavının arından, sınavda çıkan KPSS sorusu İnci Küpeli Kız en çok konuşulan sorular arasında yer aldı. Peki İnci Küpeli Kız tablosu kimin, hikayesi nedir? İşte 2024 KPSS İnci Küpeli Kız tablosu detayları

KPSS İnci Küpeli Kız sorusu cevabı! Kimin eseri, hikayesi nedir? İşte KPSS GY-GK sorusu İnci Küpeli Kız tablosu detayları

2024 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı uygulandı. milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu sınavda, 120 sorudan oluşan oturum için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi ve oturum 12.25'te sona erdi KPSS'nin ardından İnci Küpeli kız sorusu sosyal medyada çok konuşuldu. İşte İnci Küpeli Kız tablosu detayları

KPSS İnci Küpeli Kız sorusu cevabı! Kimin eseri, hikayesi nedir? İşte KPSS GY-GK sorusu İnci Küpeli Kız tablosu detayları

KPSS İNCİ KÜPELİ KIZ TABLOSU!
Bugün gerçekleşen KPSS sınavının ilk oturumu olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavında en çok konuşulan sorulardan olan İnci Küpeli Kız tablosunun detayları şöyle:

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KPSS İnci Küpeli Kız sorusu cevabı! Kimin eseri, hikayesi nedir? İşte KPSS GY-GK sorusu İnci Küpeli Kız tablosu detayları

İNCİ KÜPELİ KIZ TABLOSU KİME AİT?

İnci Küpeli Kız, Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in başyapıtlarından biri olan tablodur. Adından anlaşılacağı gibi odak noktası bir inci küpedir. Eser, 1902'den beri Lahey'de, Mauritshuis'te sergilenmektedir ve çeşitli edebî incelemelere konu olmuştur. Kimi zaman "kuzeyin Mona Lisa'sı" ya da "Hollandalı Mona Lisa" olarak adlandırılır. 2006'da Hollanda halkı tabloyu Hollanda'nın en güzel tablosu olarak seçti.
Genel olarak Vermeer ve tabloları hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Tablo "IVMeer" şeklinde imzalanmıştır, ancak tarih atılmamıştır. Tabloda resmedilen kızın hayal ürünü değil de gerçek bir model olduğu ve kızı ya da bir yakını olduğu düşünülmektedir. Tablodan esinlenerek kitap yazılmış sonra da beyaz perdeye uyarlanmıştır.

KPSS İnci Küpeli Kız sorusu cevabı! Kimin eseri, hikayesi nedir? İşte KPSS GY-GK sorusu İnci Küpeli Kız tablosu detayları

Tablo yağlı boya ile yapıldığı ve uzun süre korunamadığından zamanla boyada çatlamalar meydana gelmiş ve bu da tabloya farklı bir göz zenginliği sağlamıştır.
Tablonun ilk sahibinin Pieter van Ruijven olduğu düşünülüyor. Ancak, ondan sonra kimlerin eline geçtiği konusunda 1881'deki bir açık artırmaya kadar, yaklaşık iki yüzyıl boyunca bir bilgi bulunmamaktadır. 1881'de yapılan bu açık artırmada, Arnoldus des Tombe adlı bir sanat koleksiyoncusu tarafından satın alınmıştır.
Des Tombe, 1903'te İnci Küpeli Kız'ı ve sahibi olduğu diğer tabloları Mauritshuis Kraliyet Resim Galerisi'ne bağışlamıştır. O zamandan beri de tablo bu galerinin koleksiyonunda yer almaktadır.

KPSS İnci Küpeli Kız sorusu cevabı! Kimin eseri, hikayesi nedir? İşte KPSS GY-GK sorusu İnci Küpeli Kız tablosu detayları

İNCİ KÜPELİ KIZ TABLOSU BİLGİLERİ
Resim, Hollandalıların 17. yüzyılda portre olması amaçlanmayan bir 'baş' tanımıdır. Egzotik bir elbise, oryantal bir türban ve küpe olarak çok büyük bir inci olduğu düşünülen şey giyen Avrupalı bir kızı tasvir ediyor.
2014'te Hollandalı astrofizikçi Vincent Icke, küpenin malzemesiyle ilgili şüphelerini dile getirdi ve aynasal yansıma, armut şekli ve küpenin büyük boyutu nedeniyle inciden çok cilalı kalay gibi göründüğünü savundu. Tuval üzerine yağlı boya olan tablonun 1665 yılı civarında boyandığı tahmin edilmektedir.
Resmin 1994 yılındaki en son restorasyonundan sonra, ince renk şeması ve kızın bakışlarının izleyiciye olan yakınlığı büyük ölçüde geliştirildi. Restorasyon sırasında, bugün biraz alacalı olan koyu arka planın, orijinal olarak derin emaye benzeri bir yeşil olduğu ortaya çıktı.

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