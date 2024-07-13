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Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 11:26

KPSS KATILIMCI SAYISI 2024 | KPSS'ye bu yıl kaç kişi girecek, kaç kişi başvuruda bulundu?

KPSS 2024 katılım sayısı gündemde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz'da gerçekleşecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 135 sınav merkezinde uygulanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Lisans oturumlarına katılacak kişi sayısını açıkladı. Peki, KPSS'ye bu yıl kaç kişi girecek, ne kadar başvuru yapıldı?

KPSS KATILIMCI SAYISI 2024 | KPSS’ye bu yıl kaç kişi girecek, kaç kişi başvuruda bulundu?

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre KPSS 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Sınav için heyecanlı olan adaylar sınav öncesinde KPSS sınavına kaç kişi başvurdu sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS'ye bu yıl kaç kişi girecek? KPSS için kaç kişi başvuruda bulundu? İşte ayrıntılar...

KPSS KATILIMCI SAYISI 2024 | KPSS’ye bu yıl kaç kişi girecek, kaç kişi başvuruda bulundu?

2024 KPSS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ile KPSS maratonunun başlayacağını bildirdi.

Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarının geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

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KPSS KATILIMCI SAYISI 2024 | KPSS’ye bu yıl kaç kişi girecek, kaç kişi başvuruda bulundu?

"Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak alan bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak."

KPSS KATILIMCI SAYISI 2024 | KPSS’ye bu yıl kaç kişi girecek, kaç kişi başvuruda bulundu?

Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 adayın genel yetenek-genel kültür oturumuna, 54 adayın ise eğitim bilimleri oturumuna katılacağını açıklayan Ersoy, "Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda, eğitim bilimleri oturumu ise 1315 binada, toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak." bilgisini paylaştı.

KPSS KATILIMCI SAYISI 2024 | KPSS’ye bu yıl kaç kişi girecek, kaç kişi başvuruda bulundu?

SINAVLAR, 75 BİN SALONDA YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak sınavın geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirterek, "Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak.

Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 aday Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna, 54 aday ise Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 4 bin 17 binada toplam 75 bin 64 salonda, Eğitim Bilimleri oturumu ise bin 315 binada toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak" dedi.

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