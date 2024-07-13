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KPSS KATILIMCI SAYISI 2024 | KPSS'ye bu yıl kaç kişi girecek, kaç kişi başvuruda bulundu?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
11:26
KPSS 2024 katılım sayısı gündemde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz'da gerçekleşecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 135 sınav merkezinde uygulanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Lisans oturumlarına katılacak kişi sayısını açıkladı. Peki, KPSS'ye bu yıl kaç kişi girecek, ne kadar başvuru yapıldı?