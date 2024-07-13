KPSS KATILIMCI SAYISI 2024 | KPSS’ye bu yıl kaç kişi girecek, kaç kişi başvuruda bulundu?

SINAVLAR, 75 BİN SALONDA YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak sınavın geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirterek, "Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak.

Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 aday Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna, 54 aday ise Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 4 bin 17 binada toplam 75 bin 64 salonda, Eğitim Bilimleri oturumu ise bin 315 binada toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak" dedi.