Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
09:52
KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile KPSS lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?
KPSS 2024 sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'ye girerek memur olmak isteyen adaylar oturumlarını tamamladı. İlk olarak 14 Temmuz'da Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları gerçekleştirildi. 21 Temmuz tarihinde Alan Bilgisi ve son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta gerçekleşti. Sınava girip oturumlarını tamamlayan ve kamu kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara yerleştirilmek isteyen adaylar KPSS sonuçlarını sorgulamaya başladı. ÖSYM tarihi duyurdu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte KPSS lisans sonuç sorgulama tarihi