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Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:52

KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile KPSS lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KPSS 2024 sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'ye girerek memur olmak isteyen adaylar oturumlarını tamamladı. İlk olarak 14 Temmuz'da Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları gerçekleştirildi. 21 Temmuz tarihinde Alan Bilgisi ve son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta gerçekleşti. Sınava girip oturumlarını tamamlayan ve kamu kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara yerleştirilmek isteyen adaylar KPSS sonuçlarını sorgulamaya başladı. ÖSYM tarihi duyurdu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte KPSS lisans sonuç sorgulama tarihi

KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile KPSS lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KPSS lisans sonuçları adayların gündeminde. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görevlendirilmek isteyen vatandaşlar sınav oturumlarını tamamladılar. 2024 KPSS süreci son oturum olan ÖABT ile tamamlandı. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı?

KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile KPSS lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KPSS 2024 LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile KPSS lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile KPSS lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ÖABT sonuçları açıklanma tarihi ilan edildi.Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılan adayların sonuçları yine ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 23 Ağustos günü adayların erişimine açılacak.

KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile KPSS lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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