KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile KPSS lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KPSS lisans sonuçları adayların gündeminde. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görevlendirilmek isteyen vatandaşlar sınav oturumlarını tamamladılar. 2024 KPSS süreci son oturum olan ÖABT ile tamamlandı. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı?