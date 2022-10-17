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Haberler Yaşam KPSS maratonu sona erdi! 2022 KPSS lisans ve önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 17.10.2022 22:15 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 22:17

KPSS maratonu sona erdi! 2022 KPSS lisans ve önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

KPSS önlisans ve lisans sonuçları için araştırmalar sürüyor. Kamu kurumlarında hizmet vermek isteyen adayların katılım sağladığı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında maraton 18 Eylül'de başlamış ve son oturumla 2 Ekim'de sona ermişti. ÖSYM takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. Bu kapsamda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sonuçları erken açıklama ihtimaline karşılık şimdiden konuyla ilgili gelişmeler takip edilmeye başlandı. Peki, KPSS önlisans ve lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS önlisans ve lisans sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS maratonu sona erdi! 2022 KPSS lisans ve önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

KPSS önlisans ve lisans sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Sonuçların ÖSYM tarafından verilen tarihe göre; kısa zaman içerisinde açıklanması beklenirken bugün de erken açıklama ihtimaline karşılık adayların araştırmaları hız kazandı. ÖSYM resmi sitesi üzerinden ilan edilecek olan sonuçlar için bu kapsamda adeta geri sayım başladı. Peki, KPSS önlisans ve lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KPSS maratonu sona erdi! 2022 KPSS lisans ve önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

KPSS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından verilen KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ayrı ayrı gerçekleşen sınavlar için şöyle:

KPSS önlisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022

KPSS lisans sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.

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KPSS maratonu sona erdi! 2022 KPSS lisans ve önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki senelerde ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı da görüldü. Bu noktada lisans sonuçları 21 Ekim öncesinde, önlisans sonuçları da 3 Kasım öncesinde gelebilir ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS maratonu sona erdi! 2022 KPSS lisans ve önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

2022 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA!

KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

KPSS maratonu sona erdi! 2022 KPSS lisans ve önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

Testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puan türleri hesaplanacak. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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