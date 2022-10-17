KPSS maratonu sona erdi! 2022 KPSS lisans ve önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

KPSS önlisans ve lisans sonuçları için araştırmalar sürüyor. Kamu kurumlarında hizmet vermek isteyen adayların katılım sağladığı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında maraton 18 Eylül'de başlamış ve son oturumla 2 Ekim'de sona ermişti. ÖSYM takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. Bu kapsamda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sonuçları erken açıklama ihtimaline karşılık şimdiden konuyla ilgili gelişmeler takip edilmeye başlandı. Peki, KPSS önlisans ve lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS önlisans ve lisans sonuçları sorgulama ekranı...