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KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye girerim?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:49
KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye girerim?
KPSS merkezi atamaları başladı. ÖSYM'den ilan edilen takvimle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolarda memur olarak görevlendirmek isteyenler tercih takvimini sorguluyor. KPSS 2024/2 nihai tercih listelerini hazırlamadan önce merkezi atama puanları adaylar tarafından araştırılıyor. A ve B grubu kadrolara P1,P2,P3,P93,P94 puanlarıyla alım yapılacak. Peki, KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma atanırım?