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Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:49

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye girerim?

KPSS merkezi atamaları başladı. ÖSYM'den ilan edilen takvimle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolarda memur olarak görevlendirmek isteyenler tercih takvimini sorguluyor. KPSS 2024/2 nihai tercih listelerini hazırlamadan önce merkezi atama puanları adaylar tarafından araştırılıyor. A ve B grubu kadrolara P1,P2,P3,P93,P94 puanlarıyla alım yapılacak. Peki, KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma atanırım?

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye girerim?

KPSS merkezi atamaları başladı. ÖSYM tarafından başlatılan 2024/2 tercihleri için KPSS merkezi taban puanları merak ediliyor. Kamu kruum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleştirme işlemlerinde KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans puan türlerinde alım gerçekleştirilecek. İşte KPSS merkezi atama puanları listesi

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye girerim?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında kabul edilecek.

2024 KPSS merkezi atama tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

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KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye girerim?

KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 PUANLA NEREYE, HANGİ KURUMA ATANILIR?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde alınan tercih listeleri ve bunun ardından tamamlanan yerleştirme işlemleri sonrası KPSS merkezi atama puan tablosu ve listesi yayınlanmıştı. Buna bağlı olarak KPSS merkezi atama puanları ile kadroları şehirlere göre farklılık gösterebiliyor.

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye girerim?

Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS-2024/1 MERKEZİ ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye girerim?

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINDA!
ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri için kılavuz açıklandı. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanan kılavuz doğrultusunda hazırlayacak.

MERKEZİ ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

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