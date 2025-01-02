KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçlarının hangi tarihlerde açıklanacağı henüz belli olmadı.

26 Aralık'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından, sonuçların ocak ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.