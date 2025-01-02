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KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
16:24
KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS-2024/2 merkezi atama tercih süreci sona erdi. Kamu kurumlarında memur olma hayali taşıyan adaylar, 26 Aralık'ta tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözlerini sonuç açıklama tarihine çevirdi. Tercih sürecinin geride kalmasıyla birlikte, şimdi tüm adaylar büyük bir merakla KPSS merkezi atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, ÖSYM KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?