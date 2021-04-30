Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021
Giriş Tarihi: 30.04.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 11:48

ne zaman, başvurular başladı mı? ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021

Kamuda personel olmak isteyen binlerce vatandaşlar sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili sorgulamalar yapıyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyenlerin tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacağı bilinirken sınav tarihleri merak ediliyor. tarafından sınav takvimi duyurulurken 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri de açıklandı. Buna göre; , başvurular başladı mı? ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021

KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021

tarafından gerçekleştirilen sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. ÖSYM'nin her yıl belli tarihlerde düzenlediği sınavlarla ilgili olarak sorusuna yanıt aranırken başvuru tarihleri de merak ediliyor. Kamuda personel olmak isteyen vatandaşlar üst üste ertelenen sınav tarihleri sebebiyle başvuru tarihlerini sorguluyor. KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021

KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021

2021 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021- A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2021

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. Adaylar başvurularını belirlenen takvim içerisinde elektronik ortamda Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021

KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2021

2021- A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Kültür- Eğitim Bilimleri) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 1 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021

2021 KPSS KİMLER GİREBİLİR?

Ön lisan ve ortaöğretim mezunları 'ye sadece çift sayılı yıllarda girebilmektedir. Dolayısıyla bu yıl KPSS yalnızca lisans düzeyinde gerçekleşecek. 2021 KPSS'ye lisans programlarından mezun olanlar, A grubu için hazırlananlar ve Öğretmenlik mezunları girebilir.

SON DAKİKA