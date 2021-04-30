Kamuda personel olmak isteyen binlerce vatandaşlar KPSS sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili sorgulamalar yapıyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyenlerin Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacağı bilinirken sınav tarihleri merak ediliyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulurken 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri de açıklandı. Buna göre; KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021