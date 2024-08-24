Giriş Tarihi: 24.08.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
18:15
KPSS öğretmenlik atama puanı 2024: Öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor, hangi puan türü?
KPSS Lisans sınavı sonuçları, 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklandı. Öğretmenlik için adayların Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavına ve ÖABT testine katılım sağlamış olmaları gerekli şartlardan biriydi. Öğretmenlik atamasının hangi KPSS puanına göre yapıldığı ise öğretmen adayları tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor?