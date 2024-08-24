KPSS öğretmenlik atama puanı 2024: Öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor, hangi puan türü?

KPSSP10 VE P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P10 puanı öğretmen olarak atanmak isteyen adayları ilgilendirmektedir. KPSS P10 puanının hesaplanması için Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ile Eğitim Bilimleri sınavına girilmesi gerekmektedir

16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan P121 puanı, Genel Kültür - Genel Yetenek + Eğitim Bilimleri + ÖABT sonuçlarından oluşmaktadır.