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Giriş Tarihi: 24.08.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 18:15

KPSS öğretmenlik atama puanı 2024: Öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor, hangi puan türü?

KPSS Lisans sınavı sonuçları, 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklandı. Öğretmenlik için adayların Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavına ve ÖABT testine katılım sağlamış olmaları gerekli şartlardan biriydi. Öğretmenlik atamasının hangi KPSS puanına göre yapıldığı ise öğretmen adayları tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor?

KPSS öğretmenlik atama puanı 2024: Öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor, hangi puan türü?

KPSS öğretmenlik atama puanları ve puan türleri araştırılıyor. KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte seçeceği meslek dalına göre adaylar puan türü araştırmalarına başladı. Adaylar ÖSYM ekranı üzerinden elde ettikleri puanları ve puan türlerini görüntüleyebiliyor. Peki, 2024 KPSS öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor?

KPSS öğretmenlik atama puanı 2024: Öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor, hangi puan türü?

KPSS ÖĞRETMEN ATAMALARI PUAN TÜRÜ

KPSS ile öğretmen atamaları P121 ve P10 puan türlerinde gerçekleştiriliyor.

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KPSS öğretmenlik atama puanı 2024: Öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor, hangi puan türü?

KPSSP10 VE P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P10 puanı öğretmen olarak atanmak isteyen adayları ilgilendirmektedir. KPSS P10 puanının hesaplanması için Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ile Eğitim Bilimleri sınavına girilmesi gerekmektedir

16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan P121 puanı, Genel Kültür - Genel Yetenek + Eğitim Bilimleri + ÖABT sonuçlarından oluşmaktadır.

KPSS öğretmenlik atama puanı 2024: Öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor, hangi puan türü?

ÖĞRETMENLİK KPSS ATAMA PUANLARI

Geçtiğimiz aylarda 2024 sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava çağrılan adaylara ait alan bazlı taban puanları MEB tarafından paylaşıldı. Yayınlanan listeden öğretmenlik KPSS puanlarını görüntüleyebilirsiniz.

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KPSS öğretmenlik atama puanı 2024: Öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor, hangi puan türü?
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