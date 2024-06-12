KPSS ön lisans başvuru ekranı 2024: ÖSYM KPSS ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2024 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takviminde işaretlendi. İki yılda bir düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans oturumu Eylül ayında düzenlenecek. İki yıllık meslek yüksekokulundan mezun olan adaylar ''KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?'' merak ediyor. Başvuru işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapacak. Peki; ön lisans KPSS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve tüm detaylar…