KPSS ön lisans sınav giriş belgesi 2024 tıkla-sorgula | ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV GİRİŞ BELGESİ VE GEÇERLİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLU

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.