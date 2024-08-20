KPSS ön lisans sınav giriş belgesi 2024 tıkla-sorgula | ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 20.08.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
19:47
1 Eylül'de düzenlenecek KPSS için 2 yıllık ön lisans mezunu adaylar "KPSS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Sınav merkezi tercihlerini yapan adaylar KPSS ön lisans sınav giriş belgesi ile okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilere ulaşabilecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, ÖSYM KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS ön lisans sınav giriş belgesi tıkla-sorgula!