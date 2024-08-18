KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: KPSS Ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

2024 KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri başvurularını gerçekleştiren adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl ÖSYM tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek olan sınav için geri sayım başladı. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?