Giriş Tarihi: 18.08.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
15:35
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: KPSS Ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?
KPSS ön lisans sınav yerleri araştırması sürüyor. KPSS lisans sınavlarının gerçekleşmesinin ardından 2024 KPSS ön lisans sınavı için giriş yerleri sorgulanıyor. Başvuruları 13 Haziran- 2 Temmuz tarihlerinde alınan sınav kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen ön lisans mezunları için uygulanıyor. Sınava girecek adaylar sınav giriş yerlerini öğrenmek için sınav giriş belgesi sorgulamasına başladı. Peki, KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?