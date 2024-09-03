KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 KPSS ön lisans sınav sonucu görüntüleme ekranı

KPSS ön lisans sınavının 1 Eylül 2024 Pazar günü tamamlanmasıyla sonuçların açıklanması için meraklı bekleyiş başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumunun cevap anahtarını resmi web sitesi üzerinden yayınladı. Kamu personeli olarak görev yapmak isteyen 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce aday gözlerini ÖSYM'nin takvimine çevirdi. İşte KPSS ön lisans takvimiyle ilgili detaylar haberin devamında...