Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
11:41
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 KPSS ön lisans sınav sonucu görüntüleme ekranı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Ön lisans mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmesi için gerçekleşen sınava katılım oldukça büyüktü. Binlerce memur adayı sınavın açıklanacağı tarihi öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden görüntülenebilir?