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Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:41

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 KPSS ön lisans sınav sonucu görüntüleme ekranı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Ön lisans mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmesi için gerçekleşen sınava katılım oldukça büyüktü. Binlerce memur adayı sınavın açıklanacağı tarihi öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden görüntülenebilir?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 KPSS ön lisans sınav sonucu görüntüleme ekranı

KPSS ön lisans sınavının 1 Eylül 2024 Pazar günü tamamlanmasıyla sonuçların açıklanması için meraklı bekleyiş başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumunun cevap anahtarını resmi web sitesi üzerinden yayınladı. Kamu personeli olarak görev yapmak isteyen 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce aday gözlerini ÖSYM'nin takvimine çevirdi. İşte KPSS ön lisans takvimiyle ilgili detaylar haberin devamında...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 KPSS ön lisans sınav sonucu görüntüleme ekranı

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Önlisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM 2024 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

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KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 KPSS ön lisans sınav sonucu görüntüleme ekranı

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUCU NEREDEN ve NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 KPSS ön lisans sınav sonucu görüntüleme ekranı

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 KPSS ön lisans sınav sonucu görüntüleme ekranı

KPSS ÖN LİSANS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-KPSS Ön Lisans Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans sınavının (2024-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın % 10'u adayların erişimine açılmıştır.

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