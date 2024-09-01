Giriş Tarihi: 01.09.2024 01:37
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
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KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI PDF görüntüle: KPSS ön lisans soru kirapçığı ve cevap anahtarı yayında mı, ne zaman yayımlanacak?
KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü gerçekleşiyor. Ön lisans mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev alabilmeleri için gerçekleştirilen sınavda adaylar 120 sorudan sorumlu oluyor ve 130 dakika sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşecek sınava bu sene 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS Ön Lisans soru ve cevapları PDF sorgulama