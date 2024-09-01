KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI PDF görüntüle: KPSS ön lisans soru kirapçığı ve cevap anahtarı yayında mı, ne zaman yayımlanacak?

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) soru ve cevaplarının 1 Eylül Pazar günü yapılacak sınav sonrası ilan edilmesi bekleniyr. ÖSYM tarafından genellikle sınav soru ve cevapları, sınavın yapıldığı gün akşam saatlerine doğru yayımlanıyor.



Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.



KPSS Ön Lisans soru ve cevapları ilan edildiğinde yer vereceğiz.