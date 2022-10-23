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Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 10:53

KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS önlisans sonuçları sorgulama işlemleri, lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından hız kazandı. ÖSYM tarafından 9 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen KPSS önlisans sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM yayınladığı sınav takvimiyle KPSS önlisans sınav sonuçları için Kasım ayını işaret etti. İki senelik üniversite mezunu olan adayların katılım gösterdiği 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları, ÖSYM sonuç sayfası üzerinden öğrenilecek. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı.

KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün?

KPSS önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS önlisans oturumu, 9 Ekim 2022 tarihinde düzenlenmiş olup sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılmıştı. Cevaplarına göre puan hesaplaması yapan binlerce aday, KPSS önlisans sonuçları için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. KPSS lisans sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklanma tarihi ve tüm detaylar…

KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün?

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu.

İşte, 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih şöyle;

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KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde erişime açılacak.

KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün?

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı görüldü. Ancak KPSS lisans sonuçları ise takvimde belirtildiği gibi 21 Ekim 2022 tarihinde açıklandı.

Buna göre KPSS önlisans sonuçlarının da takvimde işaret edildiği gibi 3 Kasım'da açıklanmadı bekleniyor.

KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS önlisans sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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