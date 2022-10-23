KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün?

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı görüldü. Ancak KPSS lisans sonuçları ise takvimde belirtildiği gibi 21 Ekim 2022 tarihinde açıklandı.

Buna göre KPSS önlisans sonuçlarının da takvimde işaret edildiği gibi 3 Kasım'da açıklanmadı bekleniyor.