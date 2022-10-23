KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS önlisans sonuçları sorgulama işlemleri, lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından hız kazandı. ÖSYM tarafından 9 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen KPSS önlisans sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM yayınladığı sınav takvimiyle KPSS önlisans sınav sonuçları için Kasım ayını işaret etti. İki senelik üniversite mezunu olan adayların katılım gösterdiği 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları, ÖSYM sonuç sayfası üzerinden öğrenilecek. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı.