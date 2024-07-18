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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Ortaöğretim (lise) başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
07:40
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Ortaöğretim (lise) başvuru ücreti ne kadar?
KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri 18 Temmuz 2024 bugün itibarlıya başladı. İki yılda bir gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunları için yapılmaktadır. Lise mezunu olan adaylar bu sınav ile diledikleri eğitim kurumlarına geçiş yapabilirler. Bu noktada KPSS Ortaöğretim başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Peki, KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? 2024 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuru ücreti ne kadar? İşte, detaylar…