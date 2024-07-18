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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
22:10
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri 18 Temmuz 2024 bugün itibarlıya başladı. İki yılda bir gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunları için yapılmaktadır. Lise mezunu olan adaylar bu sınav ile diledikleri eğitim kurumlarına geçiş yapabilirler. Bu noktada KPSS Ortaöğretim başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Peki, KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? 2024 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuru ücreti ne kadar? İşte, detaylar…