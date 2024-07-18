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Haberler Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | Lise KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 23:55

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | Lise KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri 18 Temmuz 2024 bugün itibarlıya başladı. İki yılda bir gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunları için yapılmaktadır. Lise mezunu olan adaylar bu sınav ile diledikleri eğitim kurumlarına geçiş yapabilirler. Bu noktada KPSS Ortaöğretim başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Peki, KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? 2024 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuru ücreti ne kadar? İşte, detaylar…

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | Lise KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar için Ortaöğretim KPSS'nin 2024 oturumu için geri sayım sürüyor. Söz konusu sınav için başvuru takvimini inceleyen vatandaşlar, ÖSYM'nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? İşte, KPSS Ortaöğretim başvuru detayları…

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | Lise KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınmaya başladı.

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | Lise KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ORTAÖRETİM KPSS BAŞVURU EKRANI

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LİSE KPSS BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | Lise KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

LİSE KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ : 18-30 Temmuz 2024 (Ücret ödeme için son gün, 31 Temmuz 2024)

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ : 350,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ : 6-7 Ağustos 2024 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav
ücreti %50 artırımlı olarak 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde ödenir.)

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | Lise KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.

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