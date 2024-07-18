KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | Lise KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar için Ortaöğretim KPSS'nin 2024 oturumu için geri sayım sürüyor. Söz konusu sınav için başvuru takvimini inceleyen vatandaşlar, ÖSYM'nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? İşte, KPSS Ortaöğretim başvuru detayları…