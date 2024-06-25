Haberler
Yaşam
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları tarihi belli mi, ne zaman, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
07:08
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları tarihi belli mi, ne zaman, nasıl başvurulur?
KPSS ortaöğretim 2024 başvuruları için araştırmalar başladı. Her iki yılda bir gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavına başvuruda bulunacak adaylar hazırlıklarını tamamladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. Adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapacak. Peki, ortaöğretim KPSS yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…