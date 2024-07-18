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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI 2024 | Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru kılavuzu
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
10:17
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI 2024 | Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru kılavuzu
KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri 18 Temmuz 2024 bugün itibarlıya başladı. İki yılda bir gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunları için yapılmaktadır. Lise mezunu olan adaylar bu sınav ile diledikleri eğitim kurumlarına geçiş yapabilirler. Bu noktada KPSS Ortaöğretim başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Peki, KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? 2024 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuru ücreti ne kadar? İşte, detaylar…