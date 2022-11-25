Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2022 SORGULAMA | KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 09:16

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2022 SORGULAMA | KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları ardından memur kadrolarına yerleşmeyi bekleyen lise mezunu adaylar sıralama, taban puanları ve tercih tarihleri gibi konularda araştırmalara başladı. Sınav sonuçlarının hemen ardından KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden araştırmalara başlayan adaylar sıralama listesine ulaşmak istiyor. Peki, KPSS ortaöğretim branş sıralaması nedir, nasıl bakılır? İşte, 2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı…

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2022 SORGULAMA | KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı sorusu sınav sonuçları ardından memur adaylarının gündemindeki yerini aldı. Sınav puanları ardından sıralama hesaplama işlemlerine başladı. KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama ÖSYM ekranı ile sorgulanıyor. Tercihler, taban puanları ve diğer detaylar araştırılıyor. Peki, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır? İşte, detaylar…

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2022 SORGULAMA | KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. KPSS ortaöğretim branş sıralamalarının açıklanacağı tarih de henüz netleşmedi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022-KPSS ortaöğretim oturumuna katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2022 SORGULAMA | KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2022 SORGULAMA | KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2022 SORGULAMA | KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

SON DAKİKA