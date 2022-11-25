KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2022 SORGULAMA | KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları ardından memur kadrolarına yerleşmeyi bekleyen lise mezunu adaylar sıralama, taban puanları ve tercih tarihleri gibi konularda araştırmalara başladı. Sınav sonuçlarının hemen ardından KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden araştırmalara başlayan adaylar sıralama listesine ulaşmak istiyor. Peki, KPSS ortaöğretim branş sıralaması nedir, nasıl bakılır? İşte, 2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı…