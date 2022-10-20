Haberler Yaşam KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama! 2022 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 11:25

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama! 2022 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Lise mezunlarının kamuda memur olmak için girdiği sınav bu sene Kasım ayında gerçekleşecek. Sınava az bir zaman kala adaylar KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı üzerinden kontrollerini yapanlar sınav tarihi, süresi ve konuları hakkında da araştırmalara başladı. Peki, 2022 Lise KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, sınav takvimi ve kılavuzu ile yanıtlar…