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Haberler Yaşam KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!
Giriş Tarihi: 16.11.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 15:18

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

KPSS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı. 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen (lise) ortaöğretim sınavı ardından sıra sınav sonuçları adımında. Lise mezunu adayların kamuda memur olmak için tercih ettiği sınavın ardından sonuçlar açıklanacak ve tercih dönemi başlayacak. KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden devam ediyor. Sık sık ziyaret edilen sonuç sayfası erken açıklanma ihtimali ile kontrol ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, sonuç tarihi!

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih 2022 ÖSYM sınav takvimi ile paylaşıldı. Kasım ayı başında gerçekleştirilen lise mezunlarına uygun Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç tarihi için geri sayım başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanacak KPSS sonuçları ardından ilgili pozisyonlara başvuru için tercihlerin başlaması bekleniyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2022 Lise KPSS sonuçları hakkında merak edilenler…

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi 2022 tablosuna göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde belli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

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KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

KPSS ORTAÖĞRETİMDE HANGİ MEMURLUKLAR VAR, NE OLUNUR?

KPSS ortaöğretim puanı ile çeşitli memur kadrolarına başvuruda bulunulabilir. Bunlar arasında:

-Bekçilik

-Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)

-Belediyeler (zabıtalık dahil)

-Orman koruma memuru

-Teknisyenlik

-Memurluk

- Laborant ve diğer sağlık alanları

-Zabıt katiplikleri

-İnfaz Koruma gibi meslek grupları yer alıyor.

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki senelerde ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı da görüldü. Bu noktada ortaöğretim sonuçları 1 Aralık öncesinde erişime açılabilir ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

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