KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI TIKLA SORGULA || 2022 ÖSYM ile KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım tarihinde düzenlenmişti. Sonuçların açıklanacağı o tarih için geri sayım başlarken son günlerde konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. ÖSYM sonuç tarihini yayımladığı takvim üzerinden duyurmuştu. Bu noktada ise "KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu sınava lise mezunu olup kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen vatandaşlar katılım sağladı. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar.